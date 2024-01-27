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Александр Горшков: Скопинцев сможет достойно заменить Кругового в «Зените»

Александр Горшков: Скопинцев сможет достойно заменить Кругового в «Зените»
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о возможном переходе в санкт-петербургский клуб защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

«Скопинцев — интересный футболист. В своё время он был в системе «Зенита», но смог раскрыться в других клубах. Дмитрий сможет достойно заменить Кругового. Скопинцев хорошо действует в атаке, может сам обыграть и забить красивые мячи. Дмитрий — хороший вариант для «Зенита», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов предложить за Дмитрия Скопинцева € 5 млн.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Скопинцев провёл 18 матчей, в которых забил один мяч и оформил три результативные передачи. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.

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