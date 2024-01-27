Джалилов: игроки стартового состава сборной Таджикистана могут спокойно заиграть в РПЛ
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Полузащитник сборной Таджикистана Алишер Джалилов ответил на вопрос, способны ли его соотечественники заиграть в Российской Премьер-Лиге.
«Сейчас многие бы потянули РПЛ, потому что уровень азиатского футбола повышается. Российским клубам я бы посоветовал обратить внимание на вратаря Рустама Ятимова, хорошо себя проявляют Амадони Камолов, Эхсони Панджшанбе, Вахдат Ханонов, Зоир Джурабоев. Все, кто сейчас в старте сборной Таджикистана играет, думаю, могут спокойно заиграть в РПЛ», — приводит слова Джалилова Metaratings.
В данный момент сборная Таджикистана выступает на Кубке Азии. Команда прошла в 1/8 финала турнира, где встретится с национальной командой ОАЭ. Матч состоится завтра, 28 января. Время начала игры — 19:00 мск.
Кубок Азии . 1/8 финала
28 января 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Таджикистан
Не начался
ОАЭ
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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