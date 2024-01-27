Джалилов: игроки стартового состава сборной Таджикистана могут спокойно заиграть в РПЛ

Полузащитник сборной Таджикистана Алишер Джалилов ответил на вопрос, способны ли его соотечественники заиграть в Российской Премьер-Лиге.

«Сейчас многие бы потянули РПЛ, потому что уровень азиатского футбола повышается. Российским клубам я бы посоветовал обратить внимание на вратаря Рустама Ятимова, хорошо себя проявляют Амадони Камолов, Эхсони Панджшанбе, Вахдат Ханонов, Зоир Джурабоев. Все, кто сейчас в старте сборной Таджикистана играет, думаю, могут спокойно заиграть в РПЛ», — приводит слова Джалилова Metaratings.

В данный момент сборная Таджикистана выступает на Кубке Азии. Команда прошла в 1/8 финала турнира, где встретится с национальной командой ОАЭ. Матч состоится завтра, 28 января. Время начала игры — 19:00 мск.