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Жирков: если бы в «Крылья» вернулись распроданные игроки, они могли бы бороться за титул

Жирков: если бы в «Крылья» вернулись распроданные игроки, они могли бы бороться за титул
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Бывший игрок сборной России по футболу Юрий Жирков поделился мнением о самарских «Крыльях Советов».

«У «Крыльев Советов» очень хорошая команда, есть качественные молодые футболисты. Конечно, плохо, что они каждый год теряют лидеров и перспективных игроков. Если бы в «Крылья» вернулись все распроданные футболисты, тот же Пиняев, Глушенков, Зиньковский, то, думаю, с таким составом и тренером самарцы могли бы и за чемпионство побороться», — приводит слова Жиркова Legalbet.

Напомним, по итогам прошедшей части сезона «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке чемпионата России по футболу, набрав 29 очков после 18 проведённых матчей. В данный момент Сергей Пиняев и Максим Глушенков выступают за московский «Локомотив», Антон Зиньковский — за «Спартак».

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