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«Крылья Советов» объявили о создании второй команды

«Крылья Советов» объявили о создании второй команды
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Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» сообщила о решении руководства клуба создать вторую команду. Она будет принимать участие в соревнованиях ЛЕОН-Второй лиги уже с этого сезона.

«Общая заявка с первой и молодёжной командой при необходимости позволит распределять игровое время и давать практику всем футболистам, находящимся в структуре клуба.

«Крылья Советов-2» рассматриваются как завершающий этап обучения воспитанников академии. Создание такой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: академия – ЮФЛ – МФЛ – ФНЛ-Б — РПЛ», — говорится в сообщении.

Напомним, по итогам прошедшей части сезона «Крылья Советов» находятся на шестой строчке чемпионата России по футболу, набрав 29 очков после 18 проведённых матчей.

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