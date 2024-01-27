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Судью Бундеслиги заменили после попадания мяча в голову. Арбитр не сразу смог подняться

Судью Бундеслиги заменили после попадания мяча в голову. Арбитр не сразу смог подняться
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Линейного арбитра матча 19-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» — «Кёльн» (1:1), который проходит в данный момент, Торбену Зиверу заменили после попадания мяча в голову.

На 15-й минуте защитник «Кёльна» Макс Финкгрефе выбивал мяч в аут, однако попал прямо в лицо линейного судьи. От такого удар Зивер упал на газон и долго не мог подняться. Матч приостановили, а Торбену в течение нескольких минут оказывали медицинскую помощь, после чего его заменил четвёртый арбитр матча Николас Винтер. Кроме того, резервным судьёй стал арбитр-любитель, который находился на трибунах стадиона.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

На данный момент после 18 сыгранных матчей Бундеслиги «Вольфсбург» располагается на 11-м месте с 21 очком. «Кёльн» находится на в зоне вылета, на 17-й строчке с 11 очками.

Германия - Бундеслига . 19-й тур
27 января 2024, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 1
Кёльн
Кёльн
0:1 Алиду – 38'     1:1 Паредес – 40'    
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