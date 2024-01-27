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«Барселона» — «Вильярреал»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

«Барселона» — «Вильярреал»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги
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Сегодня, 27 января, пройдёт матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Вильярреал». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен, Форт, Ромеу, Де Йонг, Гюндоган, Феликс, Ямал, Левандовски.

«Вильярреал»: Йоргенсен, Фемения, Бейи, Куэнка, Морено, Коклен, Комесанья, Ахомаш, Баэна, Морено, Сёрлот.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 20 матчей. «Вильярреал» находится на 14-й строчке, заработав 20 очков за 21 игру. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона» (52).

Таблица Ла Лиги
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