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«Эвертон» вылетел из Кубка Англии, уступив «Лутону» в 1/16 финала

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Эвертон» и «Лутон Таун». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Лутон Таун» одержал победу со счётом 2:1.

На 39-й минуте мяч в собственные ворота отправил украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко. На 55-й минуте полузащитник хозяев Джек Харрисон сравнял счёт. Его ассистентом выступил Бету. Победу гостям на 90+6-й минуте принёс нападающий Кали Вудроу.

В параллельном матче «Лестер Сити» обыграл «Бирмингем Сити» со счётом 3:0.

Кроме того, «Лидс Юнайтед» и «Плимут Аргайл» завершили встречу вничью — их ждёт переигровка.

Ранее в 1/8 финала Кубка Англии вышли «Борнмут», «Манчестер Сити» и «Мейдстон Юнайтед».