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«Эвертон» вылетел из Кубка Англии, уступив «Лутону» в 1/16 финала

«Эвертон» вылетел из Кубка Англии, уступив «Лутону» в 1/16 финала
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Эвертон» и «Лутон Таун». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Лутон Таун» одержал победу со счётом 2:1.

На 39-й минуте мяч в собственные ворота отправил украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко. На 55-й минуте полузащитник хозяев Джек Харрисон сравнял счёт. Его ассистентом выступил Бету. Победу гостям на 90+6-й минуте принёс нападающий Кали Вудроу.

Кубок Англии . 1/16 финала
27 января 2024, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Лутон Таун
Лутон
0:1 Миколенко – 39'     1:1 Харрисон – 55'     1:2 Вудроу – 90+6'    

В параллельном матче «Лестер Сити» обыграл «Бирмингем Сити» со счётом 3:0.

Кубок Англии . 1/16 финала
27 января 2024, суббота. 18:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
3 : 0
Бирмингем Сити
Бирмингем
1:0 Варди – 47'     2:0 Акгюн – 72'     3:0 Прат – 88'    

Кроме того, «Лидс Юнайтед» и «Плимут Аргайл» завершили встречу вничью — их ждёт переигровка.

Кубок Англии . 1/16 финала
27 января 2024, суббота. 18:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 1
Плимут Аргайл
Плимут
1:0 Энтони – 31'     1:1 Рэнделл – 73'    

Ранее в 1/8 финала Кубка Англии вышли «Борнмут», «Манчестер Сити» и «Мейдстон Юнайтед».

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