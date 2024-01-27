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Корнеев объяснил, почему «Краснодар» не сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказал мнение, почему «Краснодар» в нынешнем состоянии не сможет навязать борьбу санкт-петербургского клубу в гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» усилился. У «Краснодара» сейчас нет ни одного игрока, который может усилить состав со скамейки. Я не понял решения «быков» по Ахметову.

Кастаньо — футболист хороший. Но его одного недостаточно. «Краснодару» нужны игроки впереди, которые могут делать разницу.

Хватит «Краснодару» запала? Нет, не хватит. Усиления серьезного нет. Кордобе сложно искать мотивацию. «Краснодар» теряет», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар». Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку московское «Динамо» с 32 очками за 18 встреч.