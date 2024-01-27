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Бензема требует усилить «Аль-Иттихад», так как хочет развиваться в конкурентной среде

Бензема требует усилить «Аль-Иттихад», так как хочет развиваться в конкурентной среде
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Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема требует усилить саудовскую команду, так как хочет развиваться в конкурентной среде, сообщает L’Équipe.

По информации источника, за исключением партнёра по команде Н’Голо Канте, Бензема чувствует себя одиноким, поэтому он потребовал усиления на всех позициях, как в «Аль-Хиляле». При этом Карим также считает, что руководство «Аль-Иттихада» могло узнать его мнение по главному тренеру команды Марсело Галлардо перед тем, как специалист сменил Нуну Эшпириту Санту.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Бензема недоволен своим пребыванием в «Аль-Иттихаде» и попросил руководство клуба временно отпустить его. Однако после этого сам футболист заявил, что подобные сведения являются недостоверными.

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