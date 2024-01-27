«Марсель» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 23:00

Сегодня, 27 января, пройдёт матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Марсель» и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Команды будут играть на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды уже встречались друг с другом в текущем сезоне в рамках французского чемпионата. В рамках 7-го тура Лиги 1 «Монако» одержал победу над «Марселем» в результативном матче со счётом 3:2.

В данный момент «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице французского чемпионата, набрав 33 очка в 18 матчах. «Марсель» же располагается на седьмой строчке, имея в своём активе 28 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «ПСЖ» — 43 очка за 18 встреч.