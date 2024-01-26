«Марсель» — «Монако». Головин усложнит жизнь Жиго

Остановить пребывающего на подъёме россиянина будет очень непросто. Он проводит отличный сезон

27 января состоится матч 19-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.45. Успех красно-белых оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Марсель» — «Монако» 27 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Марсель» — «Монако» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Монако» (27.01.2024)

Позади встречи 1/16 финала Кубка Франции и 18 туров Лиги 1. На 27 января запланированы две встречи 19-го тура первенства. В самой поздней из них на стадионе «Велодром» померяются силами местный «Марсель» и «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Марсель» неудачно начал сезон, однако затем клуб возглавил Дженнаро Гаттузо, и ситуация стала стремительно улучшаться. Ранее у бывшего футболиста «Милана» был преимущественно негативный тренерский опыт, но его своеобразный подход пришёлся по душе бело-голубым.

В последних семи турах в чемпионате Франции провансальцы не потерпели ни одного поражения. Вничью они сыграли со «Страсбургом» (0:0 и 1:1), а также с «Монпелье» (1:1). В двух из трёх встреч потерял очки «Марсель» на выезде. В другой игре соперник обидно сравнял счёт в самой концовке.

Также бело-голубые добыли путёвку в плей-офф Лиги Европы. В последних пяти встречах группового этапа турнира они уступили только «Брайтону» (0:1) и сыграли с ним же вничью — 2:2. Победили подопечные Гаттузо афинский АЕК (3:1 и 2:0), а также «Аякс» (4:3).

Немалый вклад в успехи привнёс Самуэль Жиго. В составе «Марселя» он принял участие в 18 матчах во всех официальных турнирах, в которых записал на свой счёт два гола. Единственное — бывший защитник московского «Спартака» не реализовал послематчевый пенальти в игре 1/16 финала Кубка Франции с «Ренном» (1:1, по пенальти 8:9), что привело к поражению.

Также стоит отметить, что, несмотря на старания Жиго, других защитников и регулярно выручающего 29-летнего испанского голкипера Пау Лопеса, провансальцы в этом сезоне часто и много пропускают. В 28 встречах во всех официальных турнирах бело-голубые пропустили 32 мяча, а забили 44.

У «Монако» всё по-старому. Клуб выдал отменное начало сезона, но затем растерял очки во встречах с сильными соперниками и спустился на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. Впрочем, отставание от располагающейся на втором месте «Ниццы» небольшое — два очка.

В последних девяти турах в Лиге 1 подопечные Ади Хюттера победили только «Брест» (2:0), «Монпелье» (2:0), «Ренн» (2:1) и «Тулузу» (2:1). Также красно-белые сыграли вничью с «Гавром» (0:0). Уступили они сначала «Лиллю» (0:2), «ПСЖ» (2:5) и «Лиону» (0:1), а затем «Реймсу» (1:3).

В последней встрече отметился результативной передачей Александр Головин, трижды подряд признанный лучшим игроком месяца в этом сезоне. Голевой пас в матче с «Реймсом» стал для россиянина 30-м в Лиге 1. С момента его дебюта в сезоне-2018/2019 это седьмой результат в чемпионате Франции и лучший в «Монако».

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Головин принял участие в 16 играх, в которых записал на свой счёт пять забитых мячей и три голевые передачи. Александр пребывает в отличной форме, но его стараний частенько оказывается недостаточно. У монегасков схожая с «Марселем» проблема, только пропускают они ещё чаще.

В 20 матчах во всех турнирах подопечные Хюттера пропустили 28 голов, но и забили немало — 39. Думаем, предстоящий матч получится результативным и ознаменуется голами с обеих сторон. ОЗ + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.

11 из 15 последних очных встреч закончились именно так. Причём зачастую команды на двоих забивали четыре и более мячей. Ждём, что Головин в очередной раз порадует качественным выступлением и результативностью. Нередко после одного полезного действия он выдаёт целую серию.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Монако» 27 января 2024 года

Выявить фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. Встретятся примерно равные по силе команды, со схожими проблемами. Хорошие шансы на победу есть у обеих. Предлагаем поставить на ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Статистика и история очных встреч всецело за такой исход.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.98.