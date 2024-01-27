Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руководство «Аль-Иттихада» воспримет уход Бензема в Европу как удар в спину

Руководство «Аль-Иттихада» воспримет уход Бензема в Европу как удар в спину
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Аль-Иттихада» воспримет уход нападающего команды Карима Бензема в Европу, как удар в спину, сообщает L’Équipe.

По информации источника, главное руководство PIF (государственный инвестиционный фонд, который управляет финансовыми обязательствами четырёх крупнейших клубов в Саудовской Аравии, в том числе и «Аль-Иттихадом») ничего не хочет слышать о возращении Бензема в Европу, так как расценивает этот поступок, как удар в спину. При этом PIF услышал требования Бензема и ищет решение, чтобы найти компромисс до возобновления чемпионата.

Напомним, ранее сообщалось, что Бензема чувствует себя одиноким в клубе, поэтому он потребовал усиления на всех позициях, как в «Аль-Хиляле». При этом Карим также считает, что руководство «Аль-Иттихада» могло узнать его мнение по главному тренеру команды Марсело Галлардо перед тем, как специалист сменил Нуну Эшпириту Санту.

Материалы по теме
Бензема требует усилить «Аль-Иттихад», так как хочет развиваться в конкурентной среде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android