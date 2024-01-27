Руководство «Аль-Иттихада» воспримет уход Бензема в Европу как удар в спину

Руководство «Аль-Иттихада» воспримет уход нападающего команды Карима Бензема в Европу, как удар в спину, сообщает L’Équipe.

По информации источника, главное руководство PIF (государственный инвестиционный фонд, который управляет финансовыми обязательствами четырёх крупнейших клубов в Саудовской Аравии, в том числе и «Аль-Иттихадом») ничего не хочет слышать о возращении Бензема в Европу, так как расценивает этот поступок, как удар в спину. При этом PIF услышал требования Бензема и ищет решение, чтобы найти компромисс до возобновления чемпионата.

Напомним, ранее сообщалось, что Бензема чувствует себя одиноким в клубе, поэтому он потребовал усиления на всех позициях, как в «Аль-Хиляле». При этом Карим также считает, что руководство «Аль-Иттихада» могло узнать его мнение по главному тренеру команды Марсело Галлардо перед тем, как специалист сменил Нуну Эшпириту Санту.