Сергей Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Уралом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем контрольном матче с «Уралом» (1:0).

«Хороший матч получился, боевой. В первом тайме мы хорошо атаковали и переключались при потере мяча. Достаточно неплохая по интенсивности была игра, особенно в первом тайме. Жалко, что не забили — моменты хорошие были. Второй тайм был менее качественным с нашей стороны. Хорошо, что смогли забить и победить, хоть в товарищеском матче это и не имеет какого-то определяющего значения. Рад, что победили, рад, что обошлись без травм», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, ранее «Зенит» разгромил самаркандское «Динамо» со счётом 5:1, а затем одержал победу в матче с «Чонбук Хёндэ Моторс» — 5:1. «Урал» 22 января обыграл «Галф Юнайтед» из ОАЭ со счётом 2:1.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Урал» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (38).