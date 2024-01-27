Игрок «Баварии» Коман покинул стадион «Аугсбурга» на костылях

Футболист мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман покинул стадион «ВВК-Арена» на костылях после матча 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:2).

Напомним, футболист в середине первого тайма получил повреждение, из-за которого на 26-й минуте его заменил Матис Тель. При этом главный тренер мюнхенцев Томас Тухель заявил, что это точно травма колена, однако степень повреждения будет ясна только после результатов сканирования.

На данный момент мюнхенская «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков после 19 матчей. «Аугсбург» находится на 12-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (48).