Анчелотти: слишком уважаю Модрича, чтобы он разминался, если я не уверен, что он сыграет

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча 22-го тура испанской Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (2:1) прокомментировал решение не выпускать хорватского полузащитника Луку Модрича на поле. Отметим, что 38-летний футболист выходит на поле уже во второй игре подряд.

«Почему Лука сегодня не сыграл ни минуты и даже не разминался? Я не хочу, чтобы Модрич разминался, если я не уверен, что он будет играть. Я слишком уважаю его, чтобы так поступать», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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«Реал» набрал 54 очка в 21 встрече и поднялся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. «Лас-Пальмас» находится на восьмой строчке, заработав 31 очко.