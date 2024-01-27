Нигерия — Камерун: Нгамалё — в старте, Онана — в запасе на матч 1/8 КАН

Сегодня, 27 января, пройдёт матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Нигерии сыграет с национальной командой Камеруна. Игра пройдёт на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в Абиджан (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

Нигерия: Нвабили, Аджайи, Трост-Эконг, Бейсси, Айна, Занузи, Оньека, Айуоби, Саймон, Осимхен, Лукман.

Камерун: Ондоа, Гонсалес, Кастеллетто, Ву, Толо, Нтчам, Ангисса, Н'Куду, Нгамалё, Экамби, Магри.

Напомним, за сборную Камеруна выступает футболист московского «Динамо» Муми Нгамалё, который появится в этом матче с первых минут.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.