«Ювентус» вдесятером сыграл вничью с «Эмполи»

Сегодня, 27 января, состоялся матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Игра завершилась вничью — 1:1.
На 18-й минуте первого тайма польский нападающий хозяев поля Аркадиуш Милик получил прямую красную карточку за грубый подкат. Первый гол в матче был забит на 50-й минуте. Отличился сербский форвард «Ювентуса» Душан Влахович. Гости сравняли счёт на 70-й минуте, благодаря голу Томмазо Бальданци.
После этого матча в активе «Ювентуса» стало 53 очка. Туринцы возглавляют турнирную таблицу Серии А, опережая «Интер» на два очка. Стоит отметить, что «неррадзури» провели на две игре меньше. «Эмполи» с 17 очками идёт на 19-м месте.
- 27 января 2024
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