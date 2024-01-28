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«Не может быть Фергюсона из «Барсы». Хави — о своём уходе из клуба

«Не может быть Фергюсона из «Барсы». Хави — о своём уходе из клуба
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своём уходе из клуба и сложностях работы в стане каталонцев, также упомянув легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

«Мы должны изменить динамику в клубе. Не может быть сэра Алекса Фергюсона из «Барсы», это очень сложно. Мы должны изменить направление и обстановку, и это подходящее время для этого. Несправедливо по отношению ко мне? Я не знаю, я слушал своё сердце, когда принимал это решение. Когда ничего не имеет смысла, время действовать и принимать решения», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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