Симеоне – о Клоппе: трудно объяснить, что он чувствует, но я его очень хорошо понимаю

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал уход Юргена Клоппа из «Ливерпуля» в конце сезона.

«Трудно объяснить, что чувствует другой человек. Но я его очень хорошо понимаю. Клопп является первоклассным тренером, он здорово поработал в «Ливерпуле», перестроил команду в этом сезоне.

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На него всегда оказывается большое давление. Это непростая работа, она выматывает, она давит на тебя, от неё кружится голова. Надеюсь, что у него получится всё, за что он возьмётся. Клопп — прекрасный человек и за последние годы показал, насколько он хороший тренер», — приводит слова Симеоне Relevo.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы завоевали семь трофеев.