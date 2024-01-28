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Рашфорд пропустил тренировку в «Манчестер Юнайтед» из-за похода в ночной клуб

Рашфорд пропустил тренировку в «Манчестер Юнайтед» из-за похода в ночной клуб
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд был вынужден пропустить тренировку своей команды после похода в ночной клуб. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, форвард «дьяволов» был в ночном клубе за несколько часов до того, как сообщил, что слишком болен, чтобы тренироваться в пятницу утром. Клубу сообщили, что Рашфорд отправился в Белфаст в среду вечером, но было подтверждено, что он также ходил в клуб следующим вечером.

Ранее в СМИ сообщалось, что Маркус Рашфорд провёл обе ночи на вечеринках в Белфасте. После посещения клубов игрок почувствовал себя плохо и был вынужден отложить обратный вылет из Белфаста в Манчестер. «Манчестер Юнайтед» и окружение Рашфорда отказались от комментариев.

В нынешнем сезоне англичанин провёл во всех турнирах 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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