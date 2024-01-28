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Де Йонг поддержал Хави после поражения «Барселоны» от «Вильярреала»

Де Йонг поддержал Хави после поражения «Барселоны» от «Вильярреала»
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Голландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче с «Вильярреалом» (5:3) в рамках 21 тура Ла Лиги.

«Это был не лучший наш матч, мы проигрывали, потом выигрывали, и проиграли в итоге. Мы должны изменить ситуацию. Опытная команда не может дарить сопернику столько шансов. Нам очень легко забивали.

Это наша вина, вина игроков. У нас есть полное доверие к Хави и персоналу, они хорошо выполняют свою работу», – приводит слова де Йонга DAZN.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 5
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 41'     0:2 Ахомаш – 54'     1:2 Гюндоган – 60'     2:2 Педри – 68'     3:2 Бейи – 71'     3:3 Гедеш – 84'     3:4 Сёрлот – 90+9'     3:5 Моралес – 90+12'    

В следующем туре чемпионата «Барселоне» предстоит сразиться с «Осасуной». Матч состоится 31 января в 21:00 по мск.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на десять очков.

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