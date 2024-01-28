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Гави обратился к Хави после заявления тренера об уходе из «Барселоны»

Гави обратился к Хави после заявления тренера об уходе из «Барселоны»
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Полузащитник «Барселоны» Гави отреагировал на уход Хави с поста главного тренера клуба по окончании сезона.

«Всегда до смерти с тобой, мистер», — написал Гави в своей социальной сети.

Хави объявил о своём уходе из «Барселоны» после поражения команды в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:5).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Специалист возглавляет клуб с 6 ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

Напомним, Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в матче квалификации чемпионата Европы – 2024 с Грузией (3:1) и выбыл до конца сезона. В нынешнем сезоне футболист провёл 15 матчей во всех турнирах, забив два гола и сделав результативную передачу.

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