«Чувствовать себя тренером «Барсы» — неприятно и жестоко». Хави анонсировал уход! LIVE

Друзья, всем привет. А точнее, доброй ночи. «Барселона» только-только закончила играть с «Вильярреалом» в чемпионате Испании — получилось убойное зрелище, которое завершилось громким поражением каталонцев со счётом 3:5.

А потом случилось кое-что ещё более громкое. Главный тренер «Барсы» и легенда клуба Хави объявил, что покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. И это на следующий день после аналогичного заявления Юргена Клоппа!

Футбольный мир в шоке, а мы следим за развитием событий. В этом онлайн-материале соберём реакцию больших личностей, слухи о новом тренере «Барсы» и другие интересные новости. Оставайтесь с нами и точно ничего не пропустите!

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