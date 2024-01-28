Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Главный тренер Барселоны Хави объявил об уходе после сезона, причины, подробности, реакция, что сказал, полное заявление

«Чувствовать себя тренером «Барсы» — неприятно и жестоко». Хави анонсировал уход! LIVE
Михаил Рождественский
Хави объявил об уходе из «Барсы»! LIVE
Комментарии
Кажется, Клопп запустил пугающий тренд.

Друзья, всем привет. А точнее, доброй ночи. «Барселона» только-только закончила играть с «Вильярреалом» в чемпионате Испании — получилось убойное зрелище, которое завершилось громким поражением каталонцев со счётом 3:5.

Подробнее о безумном матче:
«Барса» выдала самый адский матч при Хави
«Барса» выдала самый адский матч при Хави

А потом случилось кое-что ещё более громкое. Главный тренер «Барсы» и легенда клуба Хави объявил, что покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. И это на следующий день после аналогичного заявления Юргена Клоппа!

Футбольный мир в шоке, а мы следим за развитием событий. В этом онлайн-материале соберём реакцию больших личностей, слухи о новом тренере «Барсы» и другие интересные новости. Оставайтесь с нами и точно ничего не пропустите!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

❗️ Хави ответил, решит ли его уход проблемы «Барселоны» 🔥 Мощнейшие слова Хави о работе в «Барсе» ❌ Хави ответил, остался бы он в «Барселоне» в случае победы над «Вильярреалом» ❗️ Что сказал Хави
Live Михаил Рождественский

❗️ Хави ответил, решит ли его уход проблемы «Барселоны»

Ещё один важный вопрос. Хави отвечает уверенно.

Будет ли решение проблем «Барсы» в том, что я уйду из клуба? Да. Я очень рационален, очень рационален в этом вопросе, я думал об этом в течение долгого времени, и нам нужна смена обстановки. Надеюсь, мы выиграем Лигу чемпионов, мы сделаем это, показывая конкурентный футбол. Я настроен очень оптимистично. И мы можем бороться за Ла Лигу, это будет очень сложно, но это нам поможет.
00:47 Михаил Рождественский

⛔️ Хави заявил, что своего Фергюсона в «Барсе» быть не может

Продолжает накидывать.

Мы должны изменить динамику в клубе. Не может быть сэра Алекса Фергюсона из «Барсы», это очень сложно. Мы должны изменить направление и обстановку, и это подходящее время для этого. Несправедливо по отношению ко мне? Я не знаю, я слушал своё сердце, когда принимал это решение. Когда ничего не имеет смысла, время действовать и принимать решения.
00:41 Михаил Рождественский

🔥 Мощнейшие слова Хави о работе в «Барсе»

Кажется, его уже не остановить. Человек натурально изливает душу на пресс-конференции.

Чувствовать себя тренером «Барсы» — неприятно и жестоко. Ты чувствуешь, что тебя не уважают, что твоя работа не ценится, и это ужасно истощает психическое здоровье. Я очень позитивный парень, но энергия снижается до такой степени, что ты говоришь, что нет смысла продолжать. И так оно и есть, я давно принял это решение, и эта ситуация негативно влияла на клуб. Я должен был принять решение об уходе 30 июня.
00:35 Михаил Рождественский

❌ Хави ответил, остался бы он в «Барселоне» в случае победы над «Вильярреалом»

Вопрос, который сейчас мучит всех. И ответ.

Если бы мы выиграли со счетом 3:2, возможно, я бы не сказал этого сегодня. Но, возможно, на следующей неделе речь бы шла о том, чтобы найти правильный момент для этого. Я принял решение давным-давно.
00:33 Михаил Рождественский

Это, разумеется, не все слова Хави с пресс-конференции. Были ещё такие:

Я понимаю, что вина за результат лежит и на футболистах, но я несу наибольшую ответственность за поражение. Мы должны изменить тенденцию, чемпионат складывается для нас очень тяжело. Что касается матча, мы заслуживали выиграть, мы сделали самое сложное – вернулись в игру, отыгравшись с 0:2. После этого начались потери мяча, мы не совершили нужный тактический фол при счёте 3:3. Результат не отражает того, что мы было по ходу игры. Это тяжёлый удар, команда находится в очень плохом психологическом состоянии. Но наш клуб выбирался и из более сложных ситуаций.
00:21 Михаил Рождественский

❗️ Что сказал Хави

Вот как это было.

30 июня я покину клуб. Это решение, которое мы обсуждали с президентом клуба, с правлением… «Барселоне» нужна смена направления. Я объяснил это президенту, мы встретились, у нас был хороший разговор. Их уверенность во мне до сегодняшнего дня была полной, но пришло время уйти. Это происходит не из-за экономической ситуации, это решение я принимаю сердцем, и я думаю, что это лучший исход для клуба. Я не хочу быть проблемой. Мы провели совершенно неудачный матч, и пришло время сменить направление для игроков, которые не заслуживают таких результатов. Очень обидно видеть, как тебя обыгрывают в матче, в котором ты смог отыграться. Я не помню такого жестокого матча в моей карьере. Нам нужна смена курса на благо клуба, и это приведёт к улучшению ситуации вокруг «Барсы».
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android