«Чувствовать себя тренером «Барсы» — неприятно и жестоко». Хави анонсировал уход! LIVE

Друзья, всем привет. А точнее, доброй ночи. «Барселона» только-только закончила играть с «Вильярреалом» в чемпионате Испании — получилось убойное зрелище, которое завершилось громким поражением каталонцев со счётом 3:5.
А потом случилось кое-что ещё более громкое. Главный тренер «Барсы» и легенда клуба Хави объявил, что покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. И это на следующий день после аналогичного заявления Юргена Клоппа!
Футбольный мир в шоке, а мы следим за развитием событий. В этом онлайн-материале соберём реакцию больших личностей, слухи о новом тренере «Барсы» и другие интересные новости. Оставайтесь с нами и точно ничего не пропустите!
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❗️ Хави ответил, решит ли его уход проблемы «Барселоны»
Ещё один важный вопрос. Хави отвечает уверенно.
Будет ли решение проблем «Барсы» в том, что я уйду из клуба? Да. Я очень рационален, очень рационален в этом вопросе, я думал об этом в течение долгого времени, и нам нужна смена обстановки. Надеюсь, мы выиграем Лигу чемпионов, мы сделаем это, показывая конкурентный футбол. Я настроен очень оптимистично. И мы можем бороться за Ла Лигу, это будет очень сложно, но это нам поможет.
⛔️ Хави заявил, что своего Фергюсона в «Барсе» быть не может
Продолжает накидывать.
Мы должны изменить динамику в клубе. Не может быть сэра Алекса Фергюсона из «Барсы», это очень сложно. Мы должны изменить направление и обстановку, и это подходящее время для этого. Несправедливо по отношению ко мне? Я не знаю, я слушал своё сердце, когда принимал это решение. Когда ничего не имеет смысла, время действовать и принимать решения.
🔥 Мощнейшие слова Хави о работе в «Барсе»
Кажется, его уже не остановить. Человек натурально изливает душу на пресс-конференции.
Чувствовать себя тренером «Барсы» — неприятно и жестоко. Ты чувствуешь, что тебя не уважают, что твоя работа не ценится, и это ужасно истощает психическое здоровье. Я очень позитивный парень, но энергия снижается до такой степени, что ты говоришь, что нет смысла продолжать. И так оно и есть, я давно принял это решение, и эта ситуация негативно влияла на клуб. Я должен был принять решение об уходе 30 июня.
❌ Хави ответил, остался бы он в «Барселоне» в случае победы над «Вильярреалом»
Вопрос, который сейчас мучит всех. И ответ.
Если бы мы выиграли со счетом 3:2, возможно, я бы не сказал этого сегодня. Но, возможно, на следующей неделе речь бы шла о том, чтобы найти правильный момент для этого. Я принял решение давным-давно.
Это, разумеется, не все слова Хави с пресс-конференции. Были ещё такие:
Я понимаю, что вина за результат лежит и на футболистах, но я несу наибольшую ответственность за поражение. Мы должны изменить тенденцию, чемпионат складывается для нас очень тяжело. Что касается матча, мы заслуживали выиграть, мы сделали самое сложное – вернулись в игру, отыгравшись с 0:2. После этого начались потери мяча, мы не совершили нужный тактический фол при счёте 3:3. Результат не отражает того, что мы было по ходу игры. Это тяжёлый удар, команда находится в очень плохом психологическом состоянии. Но наш клуб выбирался и из более сложных ситуаций.
❗️ Что сказал Хави
Вот как это было.
30 июня я покину клуб. Это решение, которое мы обсуждали с президентом клуба, с правлением… «Барселоне» нужна смена направления. Я объяснил это президенту, мы встретились, у нас был хороший разговор. Их уверенность во мне до сегодняшнего дня была полной, но пришло время уйти. Это происходит не из-за экономической ситуации, это решение я принимаю сердцем, и я думаю, что это лучший исход для клуба. Я не хочу быть проблемой. Мы провели совершенно неудачный матч, и пришло время сменить направление для игроков, которые не заслуживают таких результатов. Очень обидно видеть, как тебя обыгрывают в матче, в котором ты смог отыграться. Я не помню такого жестокого матча в моей карьере. Нам нужна смена курса на благо клуба, и это приведёт к улучшению ситуации вокруг «Барсы».