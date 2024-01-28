Симеоне прокомментировал трансфер Вермерена в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу перспектив бельгийского новичка команды Артура Вермерена.

«Какие мысли о новичке Артуре Вермерене? У него хорошее настоящее и многообещающее будущее. Нам предстоит работать вместе с ним, это обеспечит внутреннюю конкуренцию. Я уже сказал ему, что в футболе возраст не имеет значения. Акселю Витселю 35 лет, и он играет в каждой игре. Поэтому чем быстрее Артур адаптируется, тем лучше, потому что мы верим в его способности и в то, кем он станет. Но нам нужно работать. Он может играть где угодно в центре поля, это мы видели в его матчах Лиги чемпионов», – приводит слова Симеоне Relevo.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Атлетико» приобрёл Вермеера из «Антверпена» за € 22 млн без учёта дополнительных бонусов. Бельгийский юноша подписал контракт с «матрасниками» на шесть с половиной лет. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Вермерена в € 30 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе бельгийского клуба 32 матча, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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