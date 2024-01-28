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«Милан» достиг уникального антирекорда в матче с «Болоньей»

«Милан» достиг уникального антирекорда в матче с «Болоньей»
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«Милан» не забил два пенальти в одном матче Серии А впервые за всё время сбора статистики. Об этом сообщает Opta.

По информации источника, это первый случай за всю историю сбора данных, когда «Милан» не забивает два пенальти в одном матче чемпионата Италии.

В матче 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Болонья», хозяева поля дважды не попадали с 11-метровой отметки. Сначала Оливье Жиру на 42-й минуте не смог отправить мяч в сетку ворот, а на 75-й минуте неудачную попытку предпринял Тео Эрнандес.

Италия - Серия А . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Зиркзее – 29'     1:1 Лофтус-Чик – 45'     2:1 Лофтус-Чик – 83'     2:2 Орсолини – 90+2'    

Отметим, «Болонья» также получила право на свою попытку, и Рикардо Орсолини и реализовал её.

После этой игры в активе «Милана» стало 46 очков. Подопечные Стефано Пиоли располагаются на третьем месте в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 33 очками находится на седьмой строчке.

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