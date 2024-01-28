«Милан» достиг уникального антирекорда в матче с «Болоньей»

«Милан» не забил два пенальти в одном матче Серии А впервые за всё время сбора статистики. Об этом сообщает Opta.

По информации источника, это первый случай за всю историю сбора данных, когда «Милан» не забивает два пенальти в одном матче чемпионата Италии.

В матче 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Болонья», хозяева поля дважды не попадали с 11-метровой отметки. Сначала Оливье Жиру на 42-й минуте не смог отправить мяч в сетку ворот, а на 75-й минуте неудачную попытку предпринял Тео Эрнандес.

Отметим, «Болонья» также получила право на свою попытку, и Рикардо Орсолини и реализовал её.

После этой игры в активе «Милана» стало 46 очков. Подопечные Стефано Пиоли располагаются на третьем месте в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 33 очками находится на седьмой строчке.

Хабиб Нурмагомедов замечен на матче «Милан» — «Рома»: