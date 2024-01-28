Подвиги россиян, жуткое невезение «Милана» и чума в Германии. События дня в еврофутболе

Аааааааааааа! Простите, но других эмоций по итогам прошедшего 27 января в европейском футболе нет. Уж слишком много было неожиданных поворотов. Ниже — наш дайджест.

«Барселона» гениально закамбэчила и всё равно проиграла «Вильярреалу»

Болельщики каталонцев испытали весь спектр ощущений: от привычного в этом сезоне опустошения до лютой радости, а затем и невероятного гнева. Их команда «горела» к началу второго тайма 0:2 после мячей Морено и Ахомаша. Причём ещё один гол Херара отменили из-за фола Баэны в атаке. Очередной позор, бывает. Но потом всего за 10 минут «Барса» перевернула игру: Гюндоган, Педри и срезавший в собственные ворота мяч Бейи изменили всё. Но… «Вильярреал» следом жёстко поставил фаворита на место: Гедеш, Сёрлот и Моралес превратили 2:3 в 5:3.

Не обошлось и без судейского скандала. При счёте 3:3 Гюндоган подавал в штрафную и угодил в локоть Комесаньи. Сперва арбитр назначил 11-метровый, а потом просмотр VAR перечеркнул надежды сине-гранатовых. Хави в гневе повернулся к камере и закричал: «Позор»! Хотя, справедливости ради, пенальти там не было: Сантьяго прижал руку к телу. Теперь «Барселона» окончательно выбыла из борьбы за чемпионство: 10 очков преимущества «Реал» не упустит, тем более на фоне преследования «Жироны». Ну а летом команду примет новый тренер.

«Барселона» — «Вильярреал» Фото: кадр из трансляции

«Реал» вновь добился результата на последних минутах

Команда Анчелотти также уступала по ходу второго тайма. Их воспитанник Хави Муньос с лета выступает за «Лас-Пальмас» и наказал родной клуб голом. А потом «Реал» привычно добился успеха: отличились Винисиус и Тчуамени. Причём француз — на 84-й минуте. Зачем быстро решать исход, когда можно пощекотать нервы болельщикам, верно? Это уже 10-й камбэк мадридцев в нынешнем сезоне. В чемпионате они не проигрывают с 24 сентября, а блестящая «Жирона» теперь отстаёт на два очка. Примерно так выглядит величие.

Миранчук забил и помог «Аталанте» в борьбе за Лигу чемпионов

Российский полузащитник «в огне»! В этом году у него два гола плюс два ассиста за пять матчей, и одно из результативных действий пришлось на матч с «Удинезе». Миранчук на 33-й минуте при 0:0 на табло исполнил типичного центрфорварда, в касание завалив мяч в ворота после прострела Де Кетеларе. У них образовалась шикарная связка с провалившимся в «Милане» бельгийцем.

Алексей Миранчук и Шарль Де Кетеларе Фото: atalanta.it

В итоге «Аталанта» победила со счётом 2:0. Алексей неожиданно становится одним из лидеров бергамасков, хотя ранее безвылазно сидел на скамейке. Теперь никто не поймёт, если Гасперини вновь усадит россиянина в запас.

«Ювентус» потерял очки с «Эмполи» и порадовал «Интер»

«Ювентус» — первое место, «Эмполи» — 19-е. Ну и что здесь могло пойти не так для фаворита? Поинтересуйтесь у Милика, уже на 18-й минуте схватившего красную за грубый подкат под Черри в центре поля. Зачем он сделал это? Вероятно, не ответит даже сам поляк. Влахович в начале второго тайма открыл счёт вслед за розыгрышем углового и вроде бы даже подарил туринцам надежду на три очка в меньшинстве. Однако 20 минут спустя Бальданци плотно пробил низом из-за пределов штрафной и урвал для гостей ничью. «Юве» по-прежнему первый, и всё же преимущество у «Интера»: у миланцев минус два матча и столько же очков. А в следующем туре команды сыграют между собой!

«Ювентус» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

«Милан» не забил два пенальти «Болонье»

Ну это чистейший спектакль. Действующие лица: «Милан» и «Болонья». Акт первый: Зиркзее затолкал мяч в ворота Меньяна в середине первого тайма. Жиру мог отыграться с пенальти и не реализовал его, но вскоре Лофтус-Чик всё же вколотил ответный. Акт второй: 11-метровый уже не реализовал Тео, и Лофтус-Чик повторил подвиг, вновь забив! Акт третий: уже в добавленное время пенальти поставили в ворота «Милана», и Орсолини показал соперникам, как правильно бить с «точки». Овации, занавес.

«МИЛАН» — «БОЛОНЬЯ» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Аугсбург» потрепал нервы «Баварии»

Мюнхенцы столкнулись с серьёзным сопротивлением «Байера» в борьбе за чемпионство и в этом туре приехали к «Аугсбургу». «Фуггерам» не грозят ни еврокубки, ни вылет, и всё равно они оказали достойное сопротивление чемпионам. Павлович и Дэвис оформили 2:0 по итогам первого тайма? Хорошо, ловите в начале второго гол Демировича. Вскоре Кейн заколотил ещё один? Допустим, вот вам ещё один ответ Демировича с пенальти. Последний, правда, случился уже в добавленное время, так что на большее «Аугсбург» не хватило. Тем не менее до этого Михель не переиграл Нойера с 11 метров, да и по ударам хозяева перебили «Баварию» (15 против 13). Стыдиться им нечего.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

«Байер» не справился с «Боруссией» М

Леверкузенцы играли с гладбахцами уже после мюнхенцев, так что «Байер» знал о победе конкурента и должен был ещё яростнее сражаться за победу. Он и сражался. Оцените статистику ударов, ожидаемых голов и владения: 28 против четырёх, 2,68 xG против 0,27 xG, 75% против 25%! Чистейшая доминация парней Хаби Алонсо не помешала командам уйти с нулями. Мориц засейвил девять выстрелов и получил невиданный рейтинг 9,1 от Sofascore. Если бы он играл так каждый раз, его бы уже за € 300 млн выкупил «Реал», забив на Мбаппе. Тем не менее двухочковое преимущество у «Байера» над «Баварией» всё ещё есть.

«БАЙЕР» — «БОРУССИЯ» М Фото: Lars Baron/Getty Images

«Лейпциг» приехал к «Штутгарту» и огрёб

Если бы не сумасшествие «Барсы» и «Вильярреала», самый результативный матч дня в топ-футболе прошёл бы в Штутгарте. Швабы как раз оспаривают третье место с «Лейпцигом», так что громить конкурента им было особенно приятно. Ярче всех проявил себя оформивший хет-трик Ундав. А если бы пенальти бил он вместо Мийо, мог быть и покер. Ещё забил Левелинг. «РБ» не отбил пятюню, ответив голами Шешко и Опенда. Второй, кстати, получился особенно красивым. Это было зрелищно.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Головин отдал ассист, но всё испортило быстрое удаление партнёра

Уже на седьмой минуте игры с «Марселем» Головин отправил блестящую закидушку на Бен-Йеддера, и француз не промазал. Есть очередная голевая Саши! А спустя четыре минуты Марипан заруинил старания одноклубников, сорвав выход один на один Оливейры и заработав красную. Да, гола не случилось, но ведь партнёрам ещё весь матч вдесятером играть! Монегаскам оставалось обороняться и бегать в контратаки. Как раз такую в конце тайма реализовал Аклиуше уже при счёте 1:1: до этого Оливейра пальнул в штангу, и Обамеянг добил.

Во втором тайме Балерди дальним ударом сделал 2:2. «Марсель» только за вторые 45 минут нанёс 11 ударов против одного у «Монако», но ему откровенно не фартило. Причём команда Головина в финале ещё и вдевятером осталась за две жёлтые Закарии. Удержать ничью удалось чудом.