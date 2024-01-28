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Аньелли назвал единственный фактор, помешавший «Ювентусу» извлечь всю пользу от Роналду

Аньелли назвал единственный фактор, помешавший «Ювентусу» извлечь всю пользу от Роналду
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Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли считает, что пандемия COVID-19 помешала туринскому клубу извлечь максимум выгоды из подписания португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Это был хороший трансфер. Дайте мне Роналду и позвольте мне играть без пандемии. Это было бы совсем другая история», — цитирует Аньелли The Financial Times.

За время пребывания Криштиану Роналду (с 2018-го по 2021-й год) «Ювентус» дважды выиграл Серию А, но в Лиге чемпионов ни разу не прошёл дальше четвертьфинала. Португалец перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала».

С января 2023 года Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср». Контракт 38-летнего португальского игрока с саудовским клубом рассчитан до 2025-го. Нападающий стал лучшим бомбардиром по итогам 2023 года, забив 54 гола. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 11 результативными передачами.

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