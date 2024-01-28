«Старушка сказала мне: «Спасибо, что остановили этих негодяев». Глава УЕФА — о Суперлиге

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о Европейской Суперлиге.

«Это не проект, это то, чего никогда не произойдёт, потому что никто этого не хочет. Ни суд, ни полиция, ни армия не могут заставить людей принять такую ерунду. История так называемой Суперлиги – это история нашего общества: вопрос о том, можно ли купить за деньги всё.

Я встретил старушку на улице в моей стране, Словении, после их первой попытки в 2021 году. Ей было 80 или 90 лет, она какое-то время не следила за футболом. Она остановила меня и сказала: «Спасибо, что остановили этих негодяев», — приводит слова Чеферина The Guardian.

Ранее Анас Лаграри, являющийся соучредителем компании A22 Sports Management, владеющей Европейской Суперлигой, заявил, что были проведены переговоры с 50 клубами, 20 из которых согласились присоединиться к новому проекту.