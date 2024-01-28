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Глава УЕФА — о дорогих приобретениях саудовских клубов: это пустая трата денег

Глава УЕФА — о дорогих приобретениях саудовских клубов: это пустая трата денег
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поделился мнением на тему дорогостоящих приобретений игроков, которые делают саудовские клубы.

«Угроза Саудовской Про-лиги в отношении европейского футбола? Я не беспокоюсь об этом. Я не думаю, что футбол можно купить. Видел опрос, который показал, что фанаты следят за конкретными турнирами и командами, а не за игроками. В Испании 98% публики не знали, куда перешёл Бензема, но 100% знали, что он раньше играл за мадридский «Реал». Мы видим, что некоторые игроки уже возвращаются.

Я думаю, что в Англии есть клуб, принадлежащий саудовцам, который является хорошим примером того, как нужно работать. «Ньюкасл» не покупал суперзвёзд, но они квалифицировались в Лигу чемпионов. Я был удивлён: я ожидал, что они купят много игроков к новому сезону, но этого не произошло, и они сыграли очень хорошо. То, как действует Саудовская Про-лига, — не лучший вариант. Это пустая трата денег», — приводит слова Чеферина The Guardian.

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