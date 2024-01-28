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Президент УЕФА высказался о предстоящем матче сборной России с Сербией

Президент УЕФА высказался о предстоящем матче сборной России с Сербией
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных в этом помещении. По закону мы ничего сделать не можем. В каком-то смысле, почему это такая проблема? Почему проблема в том, что молодые люди ходят играть в футбол? И этот матч никого не волнует. Если бы вы, англичане, не говорили о нём, никто бы не узнал. Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людей не волнуют вещи, на которые часто указывает английская политика, а также ведущие СМИ», — приводит слова Чеферина The Guardian.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии запланирован на 21 март. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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