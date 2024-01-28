Шалимов прокомментировал удачные выступления Алексея Миранчука за «Аталанту»

Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Шалимов поделился мнением о выступлениях россиянина Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту». Вчера, 27 января, полузащитник забил победный мяч в матче 22-го тура Серии А с «Удинезе» (2:0).

«Алексею стабильность нужна. Мы видим, что он набрал хорошую форму. Его конкуренты где‑то ему сегодня уступают. Алексей приносит результат: отдаёт голевые передачи, забивает. Это надо продержать, в этом сложность. Я очень хорошо отношусь к Алексею и Антону Миранчукам, давно их знаю. Очень талантливые ребята.

Нужно найти внутри мощь, чтобы не дать конкурентам выходить в основном составе. Алексей должен посадить на лавку тех, кто у него за спиной. В Италии стабильность держать не так просто. Если это сделает, то будет молодец», — сказал Шалимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».