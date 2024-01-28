«Оба не передумают». Уткин — об уходах тренеров Клоппа и Хави

Российский журналист Василий Уткин высказался о решениях главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и Хави, который руководит «Барселоной», покинуть свои клубы после окончания сезона-2023/2024.

«Клопп вдохновил Хави. Теперь и он сообщил, что в конце сезона покинет клуб.

Полярные истории. Клоппа все любят, у него улыбка на 64 зуба, он отработал (точнее, отработает) девять лет, он вернул в Ливерпуль чемпионство (ненадолго), выиграл ЛЧ. И он уходит отдохнуть. Я в этот отдых не особо верю, летом в Германии открываются две вкусные вакансии. Да что в Германии? Вон ещё одна открывается в Каталонии.

Хави уходит с грустью. Резкий ренессанс в «Барсе» не случился. Хави прав, потому что этого не исправит и победа в ЛЧ. Клопп огорошил, Хави сказал то, чего от него ждали. Заявление Клоппа — это «всем спасибо», заявление Хави — «да и гори всё огнём» (в оригинале использована нецензурная фраза. — Прим. «Чемпионата»).

Оба не передумают. Вот бы финал Лиги «Ливерпуль» — «Барса»… Что невозможно», — написал Уткин в телеграм-канале.