Дом игрока «Барселоны» Кунде был ограблен второй раз за год

Во время того, как защитник «Барселоны» Жюль Кунде принимал участие в матче 22-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (3:5), его дом был ограблен. Об этом сообщает RAC1.

По информации источника, злоумышленники проникли в дом французского защитника, располагающийся в городе Сиджес. Однако на текущей момент нет данных, что именно было украдено из дома Кунде.

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Этот случай является вторым ограблением дома французского футболиста за год. В апреле 2023 года злоумышленники также пробрались в жилое помещение Кунде и ограбили его. Сам игрок в этот момент принимал участие в матче 32-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 c «Бетисом» (4:0).