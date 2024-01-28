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Дом игрока «Барселоны» Кунде был ограблен второй раз за год

Дом игрока «Барселоны» Кунде был ограблен второй раз за год
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Во время того, как защитник «Барселоны» Жюль Кунде принимал участие в матче 22-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (3:5), его дом был ограблен. Об этом сообщает RAC1.

Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 5
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 41'     0:2 Ахомаш – 54'     1:2 Гюндоган – 60'     2:2 Педри – 68'     3:2 Бейи – 71'     3:3 Гедеш – 84'     3:4 Сёрлот – 90+9'     3:5 Моралес – 90+12'    

По информации источника, злоумышленники проникли в дом французского защитника, располагающийся в городе Сиджес. Однако на текущей момент нет данных, что именно было украдено из дома Кунде.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Этот случай является вторым ограблением дома французского футболиста за год. В апреле 2023 года злоумышленники также пробрались в жилое помещение Кунде и ограбили его. Сам игрок в этот момент принимал участие в матче 32-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 c «Бетисом» (4:0).

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