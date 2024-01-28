В «Урале» рассказали о встрече с теннисистом Кареном Хачановым

Пресс-служба «Урала» в социальных сетях опубликовала фотографию, на которой запечатлены президент клуба Григорий Иванов и российский теннисист Карен Хачанов.

Фото: ФК «Урал»

«Перед сегодняшним финалом Australian Open встретились с нашим другом, за которого ещё недавно болели на этом турнире. Как и год назад, Карен будет тренироваться на территории отеля, где базируется наша команда. Ещё не раз пересечёмся и в тренажёрном зале. Из Екатеринбурга привезли ему подарок.

А теперь — болеть за Медведева», — написано в сообщении екатеринбургского клуба.

Финал Australian Open — 2024, в котором встречаются россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер, продолжается в эти минуты. Первые два сета остались за Медведевым — 6:3, 6:3.