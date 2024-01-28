Головин прокомментировал ничью с двумя удалениями в матче с «Марселем»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от матча 19-го тура французской Лиги 1 с «Марселем». Команды сыграли вничью — 2:2. Монегаски получили два удаления по ходу встречи.

«Тяжело комментировать игру, когда практически весь матч мы были в меньшинстве, а в самом конце встречи рефери вообще оставил нас вдевятером. Учитывая это, ничья в гостях — приемлемый результат. Считаю, что мы показали характер, неуступчивость и бойцовские качества.

В той ситуации, в которой мы оказались, всё это имеет огромное значение. Считаю, что даже в меньшинстве мы ничем не уступали сопернику, искали свои шансы и имели их. Поэтому назову этот матч позитивным для нашей команды», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.