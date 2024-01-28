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Головин прокомментировал ничью с двумя удалениями в матче с «Марселем»

Головин прокомментировал ничью с двумя удалениями в матче с «Марселем»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от матча 19-го тура французской Лиги 1 с «Марселем». Команды сыграли вничью — 2:2. Монегаски получили два удаления по ходу встречи.

Франция - Лига 1 . 19-й тур
27 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 2
Монако
Монако
0:1 Бен-Йеддер – 7'     1:1 Обамеянг – 38'     1:2 Аклиуше – 45+4'     2:2 Балерди – 50'    
Удаления: нет / Марипан – 11', Закария – 86'

«Тяжело комментировать игру, когда практически весь матч мы были в меньшинстве, а в самом конце встречи рефери вообще оставил нас вдевятером. Учитывая это, ничья в гостях — приемлемый результат. Считаю, что мы показали характер, неуступчивость и бойцовские качества.

В той ситуации, в которой мы оказались, всё это имеет огромное значение. Считаю, что даже в меньшинстве мы ничем не уступали сопернику, искали свои шансы и имели их. Поэтому назову этот матч позитивным для нашей команды», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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