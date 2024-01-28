Президент «Урала» считает, что Медведева нужно поблагодарить за выступление на AO-2024

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Хорошая игра была. Мы все думали, что в третьем сете надо было дожимать, но не получилось. Синнер более молодой игрок, Даниил выглядел очень достойно. На этом турнире Медведев потратил больше сил. Янник ни одного пятисетового матча не сыграл на Australian Open, а у Даниила был ещё очень тяжёлый матч в полуфинале. Синнер был посвежее.

Конечно, фактор усталости сказался. Даня сыграл очень много матчей, ему было тяжело, многое не получилось. Надо поблагодарить Медведева за такой турнир, он выступил очень достойно. Второе поражение в финале, ведя 2:0? Такое бывает, Медведев провёл очень тяжёлый турнир, но победить сегодня не получилось», — приводит слова Иванова Metaratings.