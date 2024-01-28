Бывший вингер «Баварии» и «Ювентуса» Дуглас Коста стал игроком «Флуминенсе». Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

33-летний футболист подписал с «Флуминенсе» контракт до конца июня 2025 года. За бразильскую команду Коста будет выступать под 90-м номером.

Дуглас Коста представлен в качестве игрока «Флуминенсе» Фото: ФК «Флуминенсе»

Последним клубом атакующего игрока был американский «Лос-Анджелес Гэлакси». С 24 октября футболист находился в статусе свободного агента. За свою карьеру Коста также успел поиграть за «Гремио», «Шахтёр», «Баварию» и «Ювентус».

В прошлом сезоне бразилец провёл за клуб из МЛС 22 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.