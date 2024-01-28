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Олег Долматов поддержал идею создания второй команды ЦСКА

Олег Долматов поддержал идею создания второй команды ЦСКА
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Координатор молодёжных команд ЦСКА Олег Долматов поддержал идею создания второй армейской команды.

«Я поддерживаю создание второй команды ЦСКА. Много молодых футболистов, которые не попадают в основной состав, а кому-то надо набираться опыта в арендах. А зачем ехать в другие команды, когда будет своя вторая? Футболисты будут на виду и под боком. Много талантливых ребят уходят и потом пропадают. Не знаю, насколько возможно, что вторая команда будет создана. Это дело руководства, а я туда не лезу. Что будет выгоднее для клуба, то они и сделают.

Возглавить ЦСКА-2 могут много хороших тренеров, которые играли за армейцев, а сейчас работают в школе или в других клубах», — сказал Долматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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