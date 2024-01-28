Олег Долматов поддержал идею создания второй команды ЦСКА

Координатор молодёжных команд ЦСКА Олег Долматов поддержал идею создания второй армейской команды.

«Я поддерживаю создание второй команды ЦСКА. Много молодых футболистов, которые не попадают в основной состав, а кому-то надо набираться опыта в арендах. А зачем ехать в другие команды, когда будет своя вторая? Футболисты будут на виду и под боком. Много талантливых ребят уходят и потом пропадают. Не знаю, насколько возможно, что вторая команда будет создана. Это дело руководства, а я туда не лезу. Что будет выгоднее для клуба, то они и сделают.

Возглавить ЦСКА-2 могут много хороших тренеров, которые играли за армейцев, а сейчас работают в школе или в других клубах», — сказал Долматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.