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Игрок «МЮ» Рашфорд из-за болезни не сыграет в Кубке Англии, ранее он был в ночном клубе

Игрок «МЮ» Рашфорд из-за болезни не сыграет в Кубке Англии, ранее он был в ночном клубе
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд из-за болезни не сыграет матч 1/16 финала Кубка Англии с «Ньюпорт Каунти», который пройдёт 28 января.

«Маркус Рэшфорд недостаточно здоров, чтобы попасть в заявку на матч с «Ньюпортом». Он остался в Каррингтоне, где продолжает восстанавливаться и тренироваться», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, ранее форвард «дьяволов» был в ночном клубе за несколько часов до того, как сообщил, что слишком болен, чтобы тренироваться в пятницу утром. Клубу сообщили, что Рашфорд отправился в Белфаст в среду вечером, но было подтверждено, что он также ходил в клуб следующим вечером.

Ранее в СМИ сообщалось, что Маркус Рашфорд провёл обе ночи на вечеринках в Белфасте. После посещения клубов игрок почувствовал себя плохо и был вынужден отложить обратный вылет из Белфаста в Манчестер. «Манчестер Юнайтед» и окружение Рашфорда отказались от комментариев.

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