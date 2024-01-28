Тен Хаг отреагировал на пропуск Рашфордом тренировки «МЮ» из-за похода в ночной клуб

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Маркус Рашфорд пропустил тренировку своей команды после похода в ночной клуб.

«Он сообщил мне о болезни. Поход Рашфорда в ночной клуб? Скажем так, это внутреннее дело, я разберусь с ним. Это внутреннее дело», — приводит слова Тен Хага BBC.

Напомним, ранее появилась информация, что Маркус Рашфорд был вынужден пропустить тренировку своей команды после похода в ночной клуб. Сообщалось, что форвард «дьяволов» был в ночном клубе за несколько часов до того, как сообщил, что слишком болен, чтобы тренироваться в пятницу утром. Клубу сообщили, что Рашфорд отправился в Белфаст в среду вечером, но было подтверждено, что он также ходил в клуб следующим вечером.