Жереми Доку является лучшим дриблёром в сезоне-2023/2024 по версии Data Foot

Футболист английского «Манчестер Сити» Жереми Доку является лучшим дриблёром в сезоне-2023/2024 по версии Data Foot. Бельгийский игрок в нынешнем сезоне совершил 169 обводок и в среднем в каждом матче выполняет 9,74 обводки.

Фото: Data Foot

Далее располагаются Жоан Бакайоко («ПСВ»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Абубакари Койта («Сент-Труйден»), Андреас Сков Ольсен («Брюгге»), Эдон Жегрова («Лилль»), Савио («Жирона»), Антонио Нуса («Брюгге»), Малик Фофана («Лион»), Рафаэл Леау («Милан»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Родриго («Реал» Мадрид), Нико Уильямс («Атлетик»), Лерой Зане и Кингсли Коман (оба — «Бавария»), Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Букайо Сака («Арсенал»), Ламин Ямал («Барселона»), Такефуса Куба («Реал Сосьедад»).