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«Идиотский проект Суперлиги убил бы футбол». Президент УЕФА о том, что дарит ему надежду

«Идиотский проект Суперлиги убил бы футбол». Президент УЕФА о том, что дарит ему надежду
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Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос, что вселяет в него надежду на европейский футбол в 2024 году, упомянув проект Европейской Суперлиги.

«Что вселяет в меня надежду на европейский футбол в 2024 году? Что касается футбола, то я надеюсь, что мы едины как никогда. Мы все отказались от этого идиотского проекта [Суперлиги] и отказались бы от любого другого проекта, который убил бы футбол. Футбол сейчас в хорошем состоянии, и это одна из редких положительных вещей, которые есть у людей на данный момент», — приводит слова Чеферина The Guardian.

Напомним, Ранее Анас Лаграри, являющийся соучредителем компании A22 Sports Management, владеющей Европейской Суперлигой, заявил, что были проведены переговоры с 50 клубами, 20 из которых согласились присоединиться к новому проекту.

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