Евсеев вместе с тренерским штабом «Кубани» отодвинул машину для проезда клубного автобуса

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев вместе со своими помощниками отодвинул автомобиль, который загораживал проезд для клубного автобуса.

«Классика от Вадима Валентиновича. Потому что ничего не должно стоять на пути команды», — сообщает пресс-служба клуба.

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Напомним, ещё в марте 2023 года во время того, когда Евсеев работал в ярославской «Шиннике», машина также загородила проезд для клубного автобуса. Российский специалист вместе с игроками и тренерским штабом вышел из автобуса и отодвинул автомобиль в сторону.

«Кубань» зимний сбор проводит в турецкой Анталье. Краснодарская команда должна сыграть товарищеский матч с болгарской «Славией» из Софии 2 февраля.