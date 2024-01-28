Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евсеев вместе с тренерским штабом «Кубани» отодвинул машину для проезда клубного автобуса

Евсеев вместе с тренерским штабом «Кубани» отодвинул машину для проезда клубного автобуса
Комментарии

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев вместе со своими помощниками отодвинул автомобиль, который загораживал проезд для клубного автобуса.

«Классика от Вадима Валентиновича. Потому что ничего не должно стоять на пути команды», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Кубани»

Напомним, ещё в марте 2023 года во время того, когда Евсеев работал в ярославской «Шиннике», машина также загородила проезд для клубного автобуса. Российский специалист вместе с игроками и тренерским штабом вышел из автобуса и отодвинул автомобиль в сторону.

«Кубань» зимний сбор проводит в турецкой Анталье. Краснодарская команда должна сыграть товарищеский матч с болгарской «Славией» из Софии 2 февраля.

Материалы по теме
Игрок «Факела» Магаль: многие думают, что Евсеев — противный дядька, но это не так
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android