Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Шабаб» арендует вратаря Раду у «Интера» до конца сезона

«Аль-Шабаб» арендует вратаря Раду у «Интера» до конца сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Саудовский «Аль-Шабаб» арендует вратаря итальянского «Интера» Йонуца Раду до конца сезона, сообщает журналист Эмануэль Рашу в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент Раду находится в аренде в «Борнмуте». Чтобы совершить переход в саудовский клуб, аренда с английской командой будет расторгнута.

В нынешнем сезоне румынский вратарь принял участие всего лишь в пяти матчах за «Борнмут» во всех турнирах, где пропустил 11 мячей и одну встречу сыграл «на ноль». При этом рыночная стоимость 26-летнего голкипера, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 3 млн.

Раду является воспитанником румынских «Стяу» и «Динамо», потом был в академиях «Пержолеттезе» и «Интера». Из миланской команды один раз отдавался в аренду в «Дженоа». А 1 июля 2019 года был продан за € 8 млн в «Дженоа», однако уже 12 июля того же года «Интер» вернул воспитанника за € 10,6 млн и вновь отдал в аренду. Йонуц в качестве аренды успел поиграть за «Кремонезе», «Парму» и французский «Осер».

Материалы по теме
Саудовский «Аль-Шабаб» ведёт переговоры с Давидом де Хеа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android