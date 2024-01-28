«Аль-Шабаб» арендует вратаря Раду у «Интера» до конца сезона

Саудовский «Аль-Шабаб» арендует вратаря итальянского «Интера» Йонуца Раду до конца сезона, сообщает журналист Эмануэль Рашу в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент Раду находится в аренде в «Борнмуте». Чтобы совершить переход в саудовский клуб, аренда с английской командой будет расторгнута.

В нынешнем сезоне румынский вратарь принял участие всего лишь в пяти матчах за «Борнмут» во всех турнирах, где пропустил 11 мячей и одну встречу сыграл «на ноль». При этом рыночная стоимость 26-летнего голкипера, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 3 млн.

Раду является воспитанником румынских «Стяу» и «Динамо», потом был в академиях «Пержолеттезе» и «Интера». Из миланской команды один раз отдавался в аренду в «Дженоа». А 1 июля 2019 года был продан за € 8 млн в «Дженоа», однако уже 12 июля того же года «Интер» вернул воспитанника за € 10,6 млн и вновь отдал в аренду. Йонуц в качестве аренды успел поиграть за «Кремонезе», «Парму» и французский «Осер».