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Египет— ДР Конго: Бонгонда попал в стартовый состав на матч 1/8 финала КАН

Сегодня, 28 января, пройдёт матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Египта сыграет с национальной командой ДР Конго. Игра пройдёт на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан Педро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

Египет: Абугабаль, Хани, Монем, Хегази, Абул-Фетух, Эльнени, Фати, Аттия, Сайед, Мохамед, Трезеге.

ДР Конго: Мпаси-Нзау, Батубинсика, Мбемба, Калулу, Масуаку, Мутуссами, Пикель, Висса, Бонгонда, Элиа, Бакамбу.

Напомним, за сборную ДР Конго выступает футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда, который появится в этом матче с первых минут.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.