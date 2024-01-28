Тренер «Жироны»: мы не находимся на уровне «Реала»

Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель высказался о шансах своей команды на попадание в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

«Три очка, заработанные в игре с «Сельтой», приближают нас к участию в Лиге Европы, потому что ни «Реал Сосьедад», ни «Барселона» не сумели выиграть в своих последних матчах.

Мечтаю ли я о Лиге чемпионов? Посмотрим, что будет через 10 туров. Ясно лишь одно: «Реал» побеждает легко, а всем остальным командам приходится трудно, мы не находимся на уровне «Реала», – приводит слова Мичела Анхеля Marca.

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На данный момент «Жирона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Мичела Анхеля набрали 55 очков по итогам 22 туров. Отрыв команды от пятого места, не дающего права на попадание в Лигу чемпионов — 13 баллов.