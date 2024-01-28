Египет— ДР Конго: Элиа вывел конголезцев вперёд

Сегодня, 28 января, идёт матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Египта играет с национальной командой ДР Конго. Игра проходит на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан Педро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени.

На 37-й минуте Мешак Элиа открыл счёт и вывел сборную ДР Конго вперёд. Отметим, за сборную ДР Конго выступает футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда, который появился в этом матче с первых минут.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.