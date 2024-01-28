Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, какую сумму заплатит «Барселона» за 17-летнего хавбека «Юргордена»

Стало известно, какую сумму заплатит «Барселона» за 17-летнего хавбека «Юргордена»
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» находится в шаге от подписания полузащитника «Юргордена» и молодёжной сборной Швеции Лукаса Бергвалля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, официальное предложение каталонцев будет принято шведским клубом в течение недели. «Барселона» заплатит за 17-летнего футболиста около € 7 млн. Ещё € 3 млн будут предусмотрены в качестве возможных бонусов. Молодой игрок присоединится к сине-гранатовым 1 июля.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Бергвалль выступает за «Юргорден» с прошлого года. В текущем сезоне полузащитник провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока со шведским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Материалы по теме
Хави: подписание Витора Роке — это решение клуба, а не только Деку
Материалы по теме
«Атлетико» перехватил игрока у «Барселоны», а сами каталонцы хотят Юргена Клоппа! LIVE
Live
«Атлетико» перехватил игрока у «Барселоны», а сами каталонцы хотят Юргена Клоппа! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android