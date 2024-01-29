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Глава УЕФА отреагировал на слова учредителя Суперлиги о согласии 20 клубов войти в проект

Глава УЕФА отреагировал на слова учредителя Суперлиги о согласии 20 клубов войти в проект
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал слова Анаса Лаграри, соучредителя компании A22 Sports Management, владеющей Европейской Суперлигой, который ранее заявил, что были проведены переговоры с 50 клубами и ответили «да» 20 из них.

«Суперлига утверждают, что у них есть 20 клубов, готовых к работе. Если завтра все они объявят о планах раскола, выставит ли это УЕФА в негативном свете после того, как мы посчитали, что остановили её? Во-первых, у них никого нет. У них было 50, 20, 200 клубов — это шутки, на которые нам плевать.

Но я настаиваю: мы никогда не говорили, что они не могут играть в своих собственных соревнованиях. Пусть играют, но они не хотят играть. Они сначала говорят о том, что хотят что-то создать, а потом первыми подают заявку на участие в нашем турнире. Я бы попросил их не играть в нашем турнире и начать работать над своим вместе с тем количеством клубов, которое у них есть. Я не понимаю, что их сдерживает», — приводит слова Чеферина The Guardian.

Напомним, ранее Анас Лаграри, являющийся соучредителем компании A22 Sports Management, владеющей Европейской Суперлигой, заявил, что были проведены переговоры с 50 клубами, 20 из которых согласились присоединиться к новому проекту.

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