Главный тренер «Арсенала» Микель Артета может возглавить «Барселону», сообщает The Sun со ссылкой на испанского журналиста Жерара Ромено.

По данным источника, что спортивный директор «Барсы» Деку начал общаться с агентами потенциальных кандидатов в течение последних нескольких недель. Помимо Хави в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» входит Юрген Клопп, который летом покинет «Ливерпуль», а также тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

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Ранее сообщалось, что Артета может покинуть «Арсенал» по итогам сезона.

Напомним, Хави объявил о своём уходе из «Барселоны» в конце сезона. Он возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года и за это время выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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