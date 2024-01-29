Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета может возглавить «Барселону»

Микель Артета может возглавить «Барселону»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета может возглавить «Барселону», сообщает The Sun со ссылкой на испанского журналиста Жерара Ромено.

По данным источника, что спортивный директор «Барсы» Деку начал общаться с агентами потенциальных кандидатов в течение последних нескольких недель. Помимо Хави в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» входит Юрген Клопп, который летом покинет «Ливерпуль», а также тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Ранее сообщалось, что Артета может покинуть «Арсенал» по итогам сезона.

Напомним, Хави объявил о своём уходе из «Барселоны» в конце сезона. Он возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года и за это время выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

Материалы по теме
Артета покинет «Арсенал» в конце сезона — Sport.es

Хави забавным образом подарил детям подарки на Рождество

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android